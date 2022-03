Com uma arrancada impressionante, Rafa abriu a discussão para o melhor golo da Liga. Ou acabou com ela, como o caro leitor preferir.



Por isso, o Maisfutebol reviu todos os golos marcados no campeonato até à 27.ª jornada e selecionou os dez melhores. Há pontapés fantásticos e indefensáveis, golos a solo, chapéus e remates de exucação técnica difícil. Enfim, há golos para todos os golos, veja os vídeos que se seguem.



Benfica-Estoril, Rafa:



Gil Vicente-FC Porto, Taremi:



Benfica-P. Ferreira, Grimaldo:



FC Porto-Gil Vicente, Fran Navarro;



Sp. Braga-P. Ferreira, Ricardo Horta:



Benfica-Boavista, Gustavo Sauer:



P. Ferreira-Estoril, Joãozinho:



Tondela-Arouca, André Silva:



FC Porto-V. Guimarães, Luis Díaz:



Sp. Braga-Portimonense, Galeno: