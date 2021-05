O Benfica operou uma reviravolta na visita ao Nacional, depois de ter chegado ao intervalo a perder. Pedrão colocou os insulares em vantagem mas marcou um autogolo na etapa complementar (78m), na sequência de um remate de Seferovic.



Gonçalo Ramos, que entrou no decorrer do encontro, bisou em apenas cinco minutos (81m e 86m), após assistências de Darwin, confirmando o triunfo encarnado.



Veja os três golos do Benfica: