O Sporting adiantou-se no marcador frente aos Paços de Ferreira aos 20 minutos.

Paulinho caiu na área pacenses após driblar um guarda-redes André Ferreira e numa primeira instância foi admoestado com o cartão amarelo por alegada simulação.

Vítor Ferreira, o árbitro do encontro, acabou por ser chamado para rever o lance, descortinando aí um toque do guardião do Paços no pé direito do avançado do Sporting.

Chamado a bater, Pablo Sarabia converteu o castigo máximo: