O avançado do Benfica, Pavlidis, marcou o primeiro golo do encontro frente ao Moreirense da 21.ª jornada do Campeonato nacional.

Na sequência de uma grande penalidade assinalada pelo VAR, por mão na bola de Dinis Pinto dentro da área, Pavlidis converteu o castigo máximo à passagem do minuto sete.

Ora veja: