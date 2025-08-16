Liga
VÍDEO: Pavlidis marca de penálti e Benfica inaugura o marcador
Avançado grego fez o 1-0 aos 60 minutos
Vangelis Pavlidis inaugurou o marcador no Estrela-Benfica à passagem da hora de jogo.
Chernov empurrou Ivanovic e o árbitro Hélder Carvalho apontou para a marca dos 11 metros.
Chamado a bater, o avançado grego atirou a contar para o primeiro golo da temporada.
O 1-0 DO BENFICA FRENTE AO ESTRELA EM VÍDEO:
