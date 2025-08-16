Vangelis Pavlidis inaugurou o marcador no Estrela-Benfica à passagem da hora de jogo.

Chernov empurrou Ivanovic e o árbitro Hélder Carvalho apontou para a marca dos 11 metros.

Chamado a bater, o avançado grego atirou a contar para o primeiro golo da temporada.

O 1-0 DO BENFICA FRENTE AO ESTRELA EM VÍDEO: