Onze minutos depois do 1-0, o Rio Ave aumentou a vantagem no marcador na partida contra o FC Porto, da quarta jornada da Liga.



Aziz driblou Marcano, ganhou a linha final e cruzou rasteiro para a conclusão fácil de Pedro Amaral nas costas de João Mário. Foi a estreia a marcar do ex-Benfica pelos vilacondenses.



Veja o lance: