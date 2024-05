Praticamente a abrir a segunda parte do Benfica-Arouca, Rafa Silva fez o 4-0 para as águias.

O avançado que cumpriu neste domingo o último jogo na Luz com a camisola dos encarnados, deixou dois jogadores para trás e depois atirou a contar para o segundo golo da conta pessoal.

Foi o golo número 94 de Rafa pelo Benfica, que igualou a marca do ex-companheiro Pizzi e festejou com uma continência, imagem de marca dos festejos do agora futebolista do Sp. Braga.

O 4-0 do Benfica: