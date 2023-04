Oito minutos depois do 1-0, o Sporting aumentou a vantagem na partida contra o Santa Clara, da 26.ª jornada da Liga.



Bruno Almeida entregou mal na zona do meio-campo e permitiu a transição dos leões. Edwards conduziu e no momento certo, soltou em Trincão. O remate colocado e rasteiro do internacional português só parou no fundo da baliza de Gabriel Batista.



Veja o golo de Trincão: