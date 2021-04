O Benfica chegou ao terceiro golo ante o Portimonense aos 64 minutos de jogo, por Haris Seferovic.

O avançado suíço assinou o 1-3 no marcador no duelo da 28.ª jornada da I Liga, chegando aos 17 golos na prova, igualando assim o sportinguista Pedro Gonçalves no topo dos artilheiros.