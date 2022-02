Aos 21 minutos do Boavista-Benfica, Adel Taarabt inaugurou o marcador no Estádio do Bessa.

Num bom desenho ofensivo, o médio marroquino recebeu de Rafa e atirou, de fora da área, para o 1-0 dos encarnados.

Este foi apenas o segundo golo de Taarabt com a camisola do Benfica, que tinha marcado pela primeira e única vez (até agora) a 31 de janeiro de 2020 numa vitória sobre o Belenenses (curiosamente orientado por Petit, atual treinador do Boavista) por 3-2 no Estádio da Luz.

Veja o golo do Benfica: