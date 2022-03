Aos seis minutos dos 15 de compensação na primeira parte do encontro frente ao Portimonense, o Benfica chegou ao empate.



Depois da defesa do Portimonense ter aliviado um canto dos encarnados, a bola sobrou para Taarabt, que não a deixou sair pela linha do fundo, e cruzou rasteiro para o remate cruzado de Grimaldo à entrada da área.



Veja: