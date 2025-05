Fredrik Aursnes inaugurou o marcador no Estoril-Benfica.

No seguimento de uma recuperação de bola de Otamendi, a bola chegou a Pavlidis, que de costas para os defesas deixou em Aktürkoglu e este combinou com Kökcü, que isolou de seguida Aursnes para o 1-0 numa jogada sempre em progressão e com poucos toques.

O 1-0 do Benfica EM VÍDEO: