Francisco Trincão protagonizou um momento mágico no lance do 2-0 do Sporting frente ao Estoril.

Aos 51 minutos, o avançado dos leões recebeu a bola no flanco esquerdo e só parou quando introduziu a bola na baliza contrária.

Pelo meio deixou para trás quatro adversários: Guitane, depois Gamboa e, a seguir, Mexer e Pedro Álvaro de uma assentada. Já só com Dani Figueira pela frente, Trincão assinou o segundo golo da equipa de Ruben Amorim.

Veja o golo: