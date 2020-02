A seis minutos do finalda primeira parte, Jesús Corona desbloqueou o marcador no V. Setúbal-FC Porto, da 19.ª ronda da Liga.



Livre de Sérgio Oliveira sobre a direita, a defesa sadina afasta para a entrada da área onde surge Corona a atirar rasteiro sem hipóteses para Makaridze. Após cinco minutos de análise no VAR, Manuel Mota validou o lance.



