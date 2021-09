O FC Porto goleou o Moreirense, no Estádio do Dragão, com cinco golos sem resposta, em jogo da sexta jornada da Liga.

Taremi bisou, Luis Díaz também e Pepê estreou-se a marcar, num resultado que permite ao FC Porto ostentar o melhor ataque da Liga, enquanto o Moreirense passa também a ter a pior defesa da Liga.

Veja o resumo com os melhores lances deste jogo: