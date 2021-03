O Famalicão foi ao Estádio dos Barreiros golear o Marítimo por 4-0 em jogo da 24.ª jornada da Liga.

Depois do empate com o Sp. Braga (2-2), Ivo Viiera soma o primeiro triunfo à frente do Famalicão com dois golos de Ivo Rodrigues e outros dois de Anderson.

Veja os golos e melhores lances do jogo: