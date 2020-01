Carlos Vinícius ampliou para 2-0 a vantagem do Benfica sobre o Paços de Ferreira nos instantes iniciais da segunda parte.

Ferro lançou para a corrida de Rafa, que serviu Vinícius para o regresso do brasileiro aos golos mais de um mês depois do último remate certeiro, a 18 de dezembro do ano passado.

Veja o golo: