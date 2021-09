Poucos minutos depois de ter perdido a bola que permitiu a Sauer anotar um golaço, Weigl redimiu-se e recolocou o Benfica em vantagem no encontro frente ao Boavista à passagem do minuto 33.



Tudo começa num livre da direita de João Mário para a zona do segundo poste. Otamendi ganha sobre o adversário direto e coloca a bola no lado oposto, onde surge o alemão em antecipação a Nathan a cabecear para o 2-1.



Veja o golo: