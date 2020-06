Marcos Acuña lesionou-se e está entregue ao departamento médico do Sporting. De acordo com os leões, o internacional argentino sofreu uma contusão óssea no pé esquerdo e está em dúvida para a a receção ao Tondela.



Além do esquerdinho, Rúben Amorim não contou com Luiz Phellype, Luciano Vietto e Mathieu na sessão matinal desta quarta-feira. O avançado brasileiro continua o processo de recuperação à grave lesão sofrida no joelho enquanto o argentino fez apenas tratamento. Por sua vez, o defesa francês já treinou de forma condicionada no relvado depois de na véspera ter feito apenas tratamento e trabalho de ginásio.



Rúben Amorim faz esta tarde, às 18h30, a antevisão da partida frente aos beirões (21h15), a contar para a 27.ª jornada da Liga.