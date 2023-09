Declarações do futebolista do Sporting, Viktor Gyökeres, à SportTV, após a vitória por 3-2 ante o Farense, em jogo da 7.ª jornada da I Liga. O avançado sueco marcou dois golos, ambos de penálti:

[Golos:] «Claro que é bom, mas é 100 vezes melhor ter os três pontos, especialmente quando foi difícil jogar como queríamos neste campo. Lutámos até ao fim e conseguimos o que queríamos. É uma boa sensação.»

[Se esperava tantas dificuldades neste jogo:] «Eles tornaram isto difícil, penso que se nós não sofrêssemos dois golos, podíamos ter tido uma segunda parte segura. Quando eles fizeram o 2-2, foi difícil criar ocasiões, porque depois eles estavam a defender e a não atacar tanto. Era difícil ter espaços, mas no computo geral tentámos criar ocasiões, tivemos as suficientes para ganhar o jogo.»

[Liderança na Liga:] «É sempre bom dormir depois do jogo quando estás no primeiro lugar, é importante os três pontos, mas ainda há muitos jogos difíceis, não podemos relaxar. Temos de focar-nos no próximo jogo.»

[Se treinou penáltis:] «Às vezes treinas e ficas mais confortável em bater. Foi bom finalmente ter um penálti, penso que deveríamos ter alguns antes deste jogo, mas tivemos dois neste jogo e foi bom marcar os dois.»