Viktor Gyökeres sagrou-se melhor marcador da Liga portuguesa pela segunda vez. Em duas temporadas em Portugal, o sueco foi sempre o máximo goleador. Se na época passada marcou 29 golos, nesta aumentou a parada e anotou 39.

Um valor que não se aproxima sequer dos concorrentes diretos. Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, e Samu, do FC Porto, somaram ambos 19 golos na Liga esta temporada. O sueco marcou mais 20 golos (!) do que eles.

Logo a seguir, surgem alguns jogadores exteriores aos 'grandes'. Clayton Silva, do Rio Ave, marcou 14 golos, Alejandro Marqués e Yanis Begraoui, ambos do Estoril, marcaram 11 golos, tantos quanto Ricardo Horta (Sp. Braga) e Kerem Aktürkoglu (Benfica).

Com estes números, Viktor Gyökeres fica imediatamente a seguir de cinco figuras ilustres do nosso futebol. Iguala as épocas de 1984/85 de Fernando Gomes (FC Porto) e duas de Fernando Peyroteo, lenda do Sporting (1945/46 e 1948/49).

Mais do que ele, só marcaram Eusébio (40 golos em 1972/73, 42 em 1967/68), Mário Jardel em 2001/02, com 42 golos marcados pelo Sporting, Fernando Peyroteo em 1946/47 (43 golos) e, por fim, Hector Yazalde em 1973/74 - 46 golos, o recorde.

Consulte a lista dos melhores marcadores da Liga em 2024/25:

39 golos: Viktor Gyökeres (Sporting).

19 golos: Vangelis Pavlidis (Benfica).

19 golos: Samu (FC Porto).

14 golos: Clayton Silva (Rio Ave).

11 golos: Alejandro Marqués (Estoril), Yanis Begraoui (Estoril), Kerem Aktürkoglu (Benfica) e Ricardo Horta (Sp. Braga).