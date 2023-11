O sueco Viktor Gyökeres, jogador do Sporting, foi eleito o avançado do mês de outubro e novembro da Liga, anunciou o organismo, esta terça-feira.

Depois de ter ganho o mesmo prémio em setembro, o futebolista sueco volta a repetir o feito, agora com 26,19 por cento dos votos dos treinadores principais da Liga, à frente de André Luís, do Moreirense, com 19,05 por cento, e de Banza, do Sp. Braga, com 18,25 por cento.

No período relativo ao prémio, o avançado marcou dois golos, um frente ao Arouca e outro ao Benfica e fez duas assistências na vitória contra o Estrela Amadora.

Ao serviço do Sporting, esta época, o jogador leonino já realizou 15 jogos, tendo assinalado 13 golos e 4 assistências. Viktor Gyökeres chegou ao clube no mercado de verão e tem sido peça fundamental na equipa de Ruben Amorim.

Esta época este prémio só foi ganho por jogadores do Sporting, tendo no mês de agosto sido Paulinho e no mês de setembro Gyökeres.