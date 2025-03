Viktor Gyökeres tem sido a figura principal desde que aterrou em Portugal e reforçou o Sporting. Depois de 29 golos apontados na temporada passada, o avançado sueco bateu essa marca no sábado e já começou a apontar a voos maiores.

A sete jornadas do final do campeonato, e numa altura em que ainda não se conhece o campeão, já se deduz quem vai levar a Bota de Prata para casa.

Gyökeres lidera a lista de melhores marcadores do campeonato com 30 golos (Samu segue em segundo, com 15, e Clayton em terceiro, com 13) e pode mesmo atingir números históricos no século 21.

Ora, puxando atrás na história, só há quatro registos superiores ao de Viktor neste século: 42 golos de Jardel em 2001/22, 32 de Jonas em 2015/16, 34 de Bas Dost em 2016/17 e 34 de Jonas em 2017/18.

Puxando da calculadora e analisando os dados: o jogador do Sporting apontou 30 golos em 26 jogos, o que dá uma média de 1,15 tentos por partida. Se continuar com este registo, irá terminar a temporada com 38 golos. É apenas uma suposição, mas isso colocava Viktor como o segundo melhor marcador do século, apenas atrás do também leão Jardel.

No entanto, mesmo que não aponte esta quantidade de golos até ao último apito final da temporada, o futebolista de 26 anos, que agora tem o quinto melhor registo desde 2001, ainda pode almejar um lugar na história (apesar de já o ter).

Para ultrapassar o registo de Jardel, Gyökeres precisa de festejar 13 golos. Difícil? Sim, mas o avançado do Sporting, agora em pleno e sem lesões, não tira os olhos da baliza adversária. Nos últimos quatro jogos, marcou sete golos!

Até ao final da temporada, os leões ainda jogam com o Sp. Braga, o Santa Clara, o Moreirense, o Boavista, o Gil Vicente, o Benfica e o V. Guimarães. Quantos destes clubes podem ser vítimas do artilheiro de Alvalade?