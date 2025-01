Viktor Gyökeres, o melhor marcador de 2024 entra em 2025 com o pé direito!

Esta sexta-feira, o Sporting visitou o terreno do V. Guimarães e viu-se em vantagem logo aos dois minutos, com o sueco a rematar para a baliza de Bruno Varela e o guarda-redes dos Vitorianos a ser traído por um corte do colega Óscar Rivas.

Veja o primeiro golo de Gyökeres: