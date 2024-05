O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, é o jogador mais impactante da I Liga portuguesa em 2023/24, de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira.

Numa lista de 20 nomes do principal campeonato português, apurada pelo CIES, Gyökeres surge no topo, com o pódio a ser completado com Ángel Di María (Benfica, 2.º) e Gonçalo Inácio (Sporting, 3.º). Veja todos os nomes na galeria associada.

O elenco de duas dezenas de jogadores conta com sete jogadores do Sporting, cinco do Benfica, quatro do FC Porto, dois do Vitória SC e dois do Sp. Braga.

No estudo em questão, o CIES calculou o impacto dos jogadores «tendo em conta as exibições dos jogadores em seis áreas do jogo, minutos na liga e os resultados». As seis áreas em questão foram: defesa do terreno, distribuição, recção, criação de oportunidades, finalização e jogo aéreo.

Rodri no topo a nível mundial

No ranking global, em que o CIES analisou 54 ligas em todo o mundo, o médio do Manchester City, Rodri, foi considerado o jogador com mais impacto, seguido, no pódio, por Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, 2.º) e Martin Ödegaard (Arsenal, 3.º).

No top-10 global, há um português: Rúben Dias, do Manchester City, aparece no 9.º lugar, ainda atrás de Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 4.º), Toni Kroos (Real Madrid, 5.º), Jude Bellingham (Real Madrid, 6.º), Alexis Mac Allister (Liverpool, 7.º) e Bukayo Saka (Arsenal, 8.º). O top-10 é fechado por Phil Foden, do Manchester City.

Ainda quanto a portugueses, Rúben Neves (Al Hilal) aparece na 23.ª posição, João Cancelo (Barcelona) no 34.º lugar, Rafael Leão (Milan) no 43.º posto, Cristiano Ronaldo (Al Nassr) em 44.º e Bruno Fernandes (Manchester United) em 48.º. Da liga portuguesa, apenas Viktor Gyökeres surge no top-50, em 37.º lugar.

II Liga: Gustavo da Silva (Nacional) é o mais impactante

Na II Liga portuguesa, também presente no estudo do CIES, Gustavo da Silva (Nacional), foi apurado como o jogador mais impactante do campeonato.

O pódio da II Liga fica completo com Pedro Pacheco (Santa Clara, 2.º) e Lucas Silva (Marítimo, 3.º).