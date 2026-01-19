O Comando Distrital de Braga da Polícia de Segura Pública anunciou a detenção de 37 cidadãos em dois incidentes distintos relacionados com a visita do FC Porto a Guimarães, no domingo passado, para o jogo da 18.ª jornada da Liga que a equipa de Francesco Farioli acabou por vencer por 1-0.

Em comunicado, a PSP de Braga dá conta de 33 detidos na Rua Cónego Dr. Manuel Faria, por «participação em rixa e danos provocados num estabelecimento, num incidente que estará relacionado com a invasão de um grupo de casuals a um café onde estavam adeptos do Vitória. Outros três cidadãos, identificados como adeptos do FC Porto, foram detidos por «danos em viaturas» e outro por «posse ilegal de arma (bastão extensível) neste caso, na Avenida da Imaculada Conceição.

A PSP explica que entre os 33 cidadão que estiveram envolvidos na rixa, «também foi indiciado um cidadão pelo crime de tráfico de estupefacientes», por ter na sua posse cocaína, enquanto outro foi indiciado pelo «crime de posse de arma proibida, nomeadamente um artigo de pirotecnia adulterado».

Para este jogo, a PSP destacou diversas valências, desde Equipas de Patrulhamento e Equipas de Trânsito, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, Equipas de Spotters e Equipas de Investigação Criminal, «estas últimas com o objetivo de detetar e intercetar indivíduos suspeitos de preparar e cometer atos ilícitos no âmbito da violência no desporto».

Foi graças a este dispositivo que, segundo revela a PSP, «foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento».

A fechar o comunicado, a PSP «agradece a colaboração da grande maioria dos adeptos presentes em Guimarães pelo comportamento cívico e reforça o seu compromisso permanente na proteção de pessoas, bens e na salvaguarda da ordem pública».