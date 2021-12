Quando entrou em campo esta noite, o FC Porto sabia que em jogo não estavam só três pontos.

Com um dérbi Benfica-Sporting logo a seguir, os comandados de Sérgio Conceição subiram ao relvado com a certeza de que uma vitória, no difícil campo do Portimonense, iria permitir ganhar pontos a um dos rivais – ou até aos dois. E o triunfo aconteceu.

Mas a noite estava fria e foi assim também que o FC Porto entrou em campo: sem grandes ideias.

O Portimonense, uma das equipas-sensação deste campeonato, apareceu melhor nos primeiros minutos e dispôs mesmo da primeira chance.

Corria o minuto cinco quando Aylton ganhou uma bola na profundidade, correu, correu, tentou fintar Mbemba, a bola ressaltou no defesa portista e sobrou para Fabrício que ficou isolado perante Diogo Costa. O ponta de lança ainda rematou, mas o guarda-redes do FC Porto saiu bem dos postes e defendeu.

A equipa de Conceição sentiu o toque e partiu para cima do adversário, ancorada pela classe de Vitinha e pelo bom futebol de Luis Díaz.

As oportunidades sucederam-se: aos 11 minutos, Díaz rematou, à entrada da área, para defesa de Samuel; no minuto seguinte, o colombiano entrou na área, chutou, mas a defesa do Portimonense cortou o remate.

Taremi, que tem estado em crise de golos na I Liga, também podia ter marcado aos 21 minutos, mas o cabeceamento do iraniano foi defendido pelo guarda-redes.

E o Portimonense?

Os algarvios, depois do início prometedor, iam espreitando o contra-ataque e a velocidade de Aylton. Na defesa, como tem sido apanágio dos comandados de Paulo Sérgio, reinava a solidez.

O jogo parecia encaminhar-se para a igualdade ao intervalo, até que, no último lance, aos 45+3’, surgiu o golo inaugural. O livre, bem à entrada da área, fazia prever perigo. Luis Díaz foi quem rematou, a bola bateu em Pedro Sá e só parou no fundo das redes, enganando o guarda-redes Samuel.

A segunda parte podia ter começado como terminou a primeira: com um golo do FC Porto. Após canto, Mbemba, com um remate de primeira, quase fez o segundo, mas Moufi deu literalmente o peito à bola.

Como se diz na gíria, por esta altura, o jogo estava bom. De um lado, um FC Porto à procura do golo da tranquilidade (que podia ter surgido por Otávio, aos 61’, ou por Fábio Cardoso, aos 67’). Do outro, um Portimonense que subiu as linhas e ia acreditando que o empate era possível - Fali Candé, aos 65’, esteve muito perto, mas Diogo Costa defendeu o remate.

Acabaram por sorrir os portistas, num dos melhores lances do encontro, que envolveu Luis Díaz, Taremi, Evanilson…e Vitinha. Dentro da área, o jovem médio português rematou para o fundo das redes, fazendo o 0-2 para o FC Porto, aos 70 minutos.

Mas o melhor estava (ainda) guardado para o fim.

O golo da noite surgiu ao minuto 75, num lance de génio de Otávio. O internacional português foi servido por Taremi e, no cara a cara com o guarda-redes, fez um chapéu a Samuel: 0-3.

Os portistas respiraram fundo, geriram a preciosa vantagem e acabaram por sair de Portimão com mais uma vitória.

Agora, os olhos e os ouvidos estão no Estádio da Luz.