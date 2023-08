Declarações do treinador-adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Rio Ave, em Vila do Conde, em jogo da 3.ª jornada da I Liga:

«Jogo que esperávamos de grau de dificuldade elevado, pelo que se passou no ano passado. Um treinador e uma equipa técnica que monta bem a sua equipa. A equipa foi inteligente, soube identificar os espaços, tivemos muito volume ofensivo na primeira parte. Se o campo tivesse 85 ou 90 metros, se calhar estávamos a ganhar 3-0 ou 4-0 ao intervalo. Faltou-nos aquela última ligação, o último passe entrar. O resultado ao intervalo era claramente injusto.»

«A segunda parte abre com o único remate à baliza do Rio Ave, resulta em golo. A partir daí, a equipa foi percebendo as intenções do ponto de vista estratégico, de fora, com o que fomos injetando para dentro de campo, eles conseguem perceber rápida e intuitivamente o que queremos, porque durante a semana antecipamos muitos cenários e procuramos trabalhá-los ao detalhe.

«Quem entrou, acrescentou muito e esse também é um segredo da nossa equipa. Saber lidar com a adversidade de jogos anteriores, permite-nos, em dado momento, ter quase um mecanismo para poder gerar sucesso quando nos encontramos neste tipo de contexto, a perder. Aconteceu em Moreira, com o Farense, depois ganhámos, com algum sofrimento, mas no final assenta pelo que fizemos.»