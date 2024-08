Vítor Bruno confirmou a saída de Evanilson do FC Porto. O jogador de 24 anos vai reforçar o Bournemouth, substituindo Dominc Solanke, que saiu recentemente do clube inglês, tal como tinha adiantado a imprensa.

«Não vai seguir, não está na convocatória. Obviamente que é sempre impactante perder um jogador tão influente a 24 horas do jogo», começou por admitir o treinador do FC Porto, na véspera do jogo com o Santa Clara, para a Liga.

«Os números que ele tem desde que esta cá demonstram isso, falamos de 60 golos, quase 20 assistências, sempre com quase 40 jogos por época, mesmo condicionado amiúde pelas lesões. Faz falta, mas fará mais falta quem está cá e esses é que terão de dar resposta», atirou Vítor Bruno.

O técnico abordou ainda a saída de Fábio Cardoso, que será emprestado ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Deixou bastantes elogios ao defesa:

«Está confirmado. Sinceramente, nós olhamos para os titulares e parecem fazer falta. Mas há ausências que fazem mossa por aquilo que representam, pela perda que são. Em relação ao Fábio, não sendo um titular indiscutível, tendo perdido espaço no ano passado, neste ano também, é alguém que é um profissional com quem dá gosto trabalhar», disse.

«Tem um caráter acima do normal num balneário, muito apaixonado, honesto, sério e comprometido com o trabalho. Muito sinceramente, de todos os profissionais com quem trabalhei, é daqueles que fará sempre parte do meu onze titular. Merece tudo de bom, é um campeão, nunca desiste. É de assinalar o espírito que tem», terminou Vítor Bruno.

O FC Porto visita o líder do campeonato nesta sexta-feira. O jogo decorre a partir das 17 horas. O Santa Clara entrou a ganhar na nova temporada, com um triunfo sobre o Estoril.