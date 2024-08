Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, à Sport TV, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

[Jogo:] «A entrada é forte, primeira parte forte. Uma equipa madura, a saber o que queria, a respeitar o que tinha sido planeado. Foram sérios, honestos. Ainda assim, não capitalizámos tudo o que fomos criando na primeira parte. Conseguimos manter um olhar vigilante ao Rio Ave nas saídas. A equipa conseguiu, do ponto de vista defensivo, ser praticamente exímia.»

«Na segunda parte, controlando o jogo, nunca deixámos de ter olhar na baliza adversária. O resultado acaba por não espelhar exatamente o que aconteceu nos 90 minutos em termos de diferença de golos, mas estamos a falar de um adversário forte, bem trabalhado, coletivamente capaz. Vitória justa, mais três pontos.»

[Semana com muitas mexidas, até que ponto isso influenciou a concentração:] «O que me deixa mais satisfeito é perceber o grau de maturidade que a equipa vai tendo, numa semana que foi instável e difícil. A semana foi difícil, os jogadores são humanos e sentem, não ficam imunes o que se vai falando e especulando. Tentamos fazer o nosso melhor em termos diários, canalizar o pensamento para o que é realmente importante. Os jogadores foram muito maduros durante a semana e hoje espelharam-no.»

[Sporting na próxima jornada:] «Pode dar num jogo competitivo, como na Supertaça. Mas são jogos completamente diferentes, estrategicamente o Sporting poderá adotar, ou não, algumas dinâmicas diferentes, nós também. É fazer uma análise do nosso jogo na Supertaça e dos três jogos seguintes. O Sporting fará o mesmo trabalho e depois há um embate entre duas equipas que são fortes, vê-se que têm vício de ganhar e, no final, faremos as contas. Será um jogo de grau de dificuldade elevado. O Sporting, a jogar em casa, quererá dar um sinal de força. Nós não nos encolhemos perante ninguém, será um jogo de grau de dificuldade elevado.»

[Samu Omorodion e Deniz Gül:] «Não tem a ver com o fazer falta ou deixar fazer. Perdemos um jogador há pouco tempo, que foi para Inglaterra [Evanilson], poderemos estar à beira de perder outro [ndr: alusão indireta a Toni Martínez], era preciso colmatar as ausências. São jogadores com perfis diferentes, permitem dinâmicas diferentes, mas vão ter de competir com os que cá estão.»