Vítor Bruno rejeitou qualquer ato de indisciplina por parte de Francisco Conceição, num jogo de treino diante do Petro de Luanda. A informação circulava nas redes sociais, nesta sexta-feira, e o treinador do FC Porto foi confrontado com essa situação na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

«Em relação a essa notícia, às vezes vejo muita preocupação em esmiuçar o FC Porto quando não vejo o mesmo em outras equipas, às vezes angustia-me e deixa-me incrédulo. Deixa-me triste porque se isso fosse alguma coisa que se tivesse consumado, não tinha problema em vir aqui e tratá-la da melhor maneira», garantiu, no Olival.

Vítor Bruno confirmou ainda que Francisco Conceição estará de fora do próximo jogo. «O Francisco tem um histórico recente de lesão, como vocês sabem. Esteve 17 dias a trabalhar ao cuidado do departamento médico. Tem apenas cinco dias de trabalho com o plantel principal. Entendi que não estavam ainda as condições reunidas para disputar este jogo, naquilo que tem de ser a melhor versão do Francisco», disse.

«Interesse da Juventus? Sabem que o mercado é muito ativo nesta fase. É verdade que há algumas sondagens. Pode haver interesse de clubes de grande dimensão na Europa, pode ser um caminho para ele, pode não ser, pode ser para outros que ficaram de fora... não consigo controlar isso», terminou Vítor Bruno.

O jogo entre o FC Porto e o Rio Ave tem início no Estádio do Dragão, pelas 18 horas, na tarde deste sábado.