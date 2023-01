O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, admitiu este sábado a necessidade de reforçar o plantel dos transmontanos, a um dia do primeiro jogo em 2023, a deslocação a Paços de Ferreira, para a 15.ª jornada da I Liga.

«Já tive a oportunidade de dar o meu parecer e o meu ponto de vista à administração. Sabe as nossas necessidades e estou em crer que está a trabalhar nesse sentido. Temos de treinar com aquilo que temos e potenciar ao máximo as capacidades dos jogadores que temos», vincou, em conferência de imprensa.

O Chaves já teve a saída de Patrick e, aliada a ela, «a lesão do Héctor», a par de «mais algumas lesões», motivam a atenção «ao mercado». Além de Héctor, Edu, Rodrigo Moura, Sarr, Arriba e Euller são baixas devido a «lesões traumáticas» para um jogo que Campelos preparou «tirando ilações» do que César Peixoto tinha feito quando treinava o Paços, clube ao qual voltou agora.

«Quando há uma mudança de técnico, costuma haver oportunidade de os jogadores se quererem mostrar ao treinador que chega. Teremos de ser um Chaves muito competitivo, muito concentrado, muito focado e a querer demonstrar, desde o início do jogo, que queremos ficar com os três pontos», frisou.

«Os pontos são extremamente importantes. Sabemos que quando estamos numa posição delicada, agarramos com todas as forças às nossas possibilidades e nós temos de estar preparados para isso», destacou, ainda.

O Paços de Ferreira-Desportivo de Chaves joga-se a partir das 15h30 de domingo, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.