Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a vitória por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 28.ª jornada:

[Meta dos 35 pontos ultrapassada:] «Estamos satisfeitos com mais uma vitória, queríamos muito atingir o mais rapidamente possível os 35 pontos [ndr: agora são 36]. Foi o que nos propusemos desde início e, desde a primeira jornada, trabalhámos para que acontecesse. Sabíamos que hoje, vencendo, alcançaríamos esse objetivo e estamos felizes.»

«Vencer o líder não acontece todos os dias. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil, com uma equipa fortíssima. Tínhamos de ser organizados, solidários, é algo que caracteriza muito a nossa equipa, a solidariedade, a entreajuda e o espírito de luta.»

«Jogando com equipas desta qualidade como a do Benfica, temos de ter humildade e perceber e dizer que em determinados momentos do jogo também temos de ter uma pontinha de sorte e isso aconteceu, mas também tivemos excelentes oportunidades para marcar. Por isso, é uma vitória que acho que pela organização, pela entrega, pela concentração, acaba por assentar bem.»

[A equipa permite poucas ocasiões ao Benfica, em que momentos sentiu que devia condicionar a abordagem ofensiva do Benfica:] «Sabíamos que o Benfica mete muitos jogadores na frente e por dentro, profundidade pelo Grimaldo e pelo Gilberto. Acho que foi algo que pensámos e que resultou, que foi pôr o João Correia a jogar a ala direito. Em termos defensivos, tinha poder e dava equilíbrio porque o Benfica explora a largura, tenta construir atrás com os dois centrais, a baixar o Aursnes e fica com o Chiquinho num quadrado que é difícil anular, quando uma equipa como a nossa defende em 4x4x2. Teríamos de ter atenção a esse momento, quando o Aursnes caía no corredor a construir a três. Tínhamos de anular a largura, conseguimos de certa forma fazer isso, se bem que o Benfica teve muitos cantos. Falámos ao intervalo que teríamos de chegar mais perto para não deixar cruzar, porque o Benfica estava a explorar muito isso. Tínhamos de ser solidários, ter a humildade de dizer que em dados momentos tivemos uma pontinha de sorte e que em três oportunidades conseguimos marcar um golo.»

[Se sentiu que beneficiou do nervosismo do Benfica a dada altura:] «Era importante entrarmos fortes, sabíamos que o Benfica ia entrar forte para marcar cedo e que com o decorrer do tempo o Benfica queria ganhar, ia ficar mais intranquilo, também expor-se um pouco mais e acabámos por aproveitar.»

[Vitórias ante Sporting, Sp. Braga e Benfica esta época:] «Uma das coisas que dizemos e que trabalhamos, desde início, é que qualquer jogo, nós jogamos para ganhar. Não jogamos sozinhos, o Benfica teve maior domínio. Agora, vamos tentando ver estratégias para ver de que forma conseguimos contrariar os adversários. Como disse, ganhar ao Benfica não é todos os dias, ganhámos em Alvalade e em Braga pela primeira vez, estamos felizes por isso.»