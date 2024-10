Declarações do treinador do AVS, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a derrota por 5-0 ante o FC Porto, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«Para além do jogador, tenho de dizer que o Ochoa é uma pessoa fantástica, de uma simplicidade grandiosa, por isso tem feito a carreira que tem feito, que tem sido fantástica. Para nós, ter a oportunidade de ter o Ochoa na nossa equipa é muito importante. Pode dar muita experiência aos outros jogadores e tem sido uma experiência fantástica tê-lo connosco. Creio que todos estão contentes por tê-lo aqui e vai ajudar-nos muito durante toda a época.»

«Temos outros guarda-redes de qualidade e, todos juntos, vão fazer uma boa época. Muitas vezes, quando se sofrem golos, olhamos quase sempre aos guarda-redes e procuramos sempre a culpa, que cai sempre neles, mas em algumas vezes não podem fazer muito. Aqui, quando ganhamos, ganhamos todos e, quando o resultado não é a vitória, também é para todos. O Ochoa tem feito bons jogos, assim como o Simão [Bertelli] e o [Pedro] Trigueira. Estamos felizes por tê-lo aqui.»