O plantel do Moreirense regressou esta terça-feira ao trabalho após o triunfo sobre o Belenenses (2-1), sendo que foi Leandro Mendes a assumir o comando técnico da equipa depois da saída de Vítor Campelos.

Recorde-se que o treinador foi despedido mesmo após um triunfo, pelo que foi o adjunto Leandro Mendes, um homem da casa, a assumir temporariamente os destinos do conjunto de Moreira de Cónegos.

Não se trata de uma situação nova, uma vez que Leandro Mendes já assumiu tais funções no passado em momentos semelhantes. Vítor Campelos foi preterido do comando técnico estando o Moreirense no 11.º lugar com dezassete pontos, perfeitamente enquadrado com os objetivos propostos de garantir a manutenção.

Tal como o Maisfutebol noticiou ontem, Ricardo Soares é o treinador pretendido pela administração da SAD do Moreirense. O acordo está alcançado, sendo que a oficialização deve ser feita nas próximas horas.

O Moreirense apenas volta a competir no próximo dia cinco de janeiro, tendo pela frente sensivelmente três semanas que funcionarão como uma espécie de pré-temporada para o novo treinador.