Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a vitória por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 28.ª jornada:

[Possibilidade de renovação com o Chaves, uma vez garantida a manutenção:] «Ainda faltam muitas jornadas. É certo que atingimos o objetivo, vamos ter oportunidade de falar e conversar e vamos, com calma, ver o que é melhor para o Chaves e para mim.»

«Eu já disse: sou extremamente ambicioso. Eu comecei a trabalhar como adjunto numa equipa da distrital chamada Regilde, que já nem existe. Já fui preparador físico, adjunto. Desde a distrital, cheguei a jogar a Liga dos Campeões. Depois, comecei por baixo enquanto treinador principal. Sou ambicioso, sem atropelar ninguém, porque isso é importante. Eu e a minha equipa técnica temos traçado o nosso caminho, somos ambiciosos. Mas também digo, já estou há quase três anos aqui e criamos laços fortes, há pessoas com quem lidamos aqui no dia-a-dia que já são quase família. Sinto-me bem aqui, mas também sou ambicioso e o futuro e Deus dir-me-ão o que será melhor.»