O treinador do AVS, Vítor Campelos, antecipou este sábado a visita a Alvalade para defrontar o Sporting na 6.ª jornada da Liga, prometendo uma equipa com ambição e organização ante o atual líder do campeonato.

«Estrategicamente teremos a nossa ideia de jogo, com muito respeito pelo adversário e tentando ser o AVS ambicioso e organizado. Sabemos do poderio do Sporting e da boa época que está a fazer, mas temos de acreditar nas nossas capacidades», disse o treinador, em conferência de imprensa, apontando que a responsabilidade «está do lado do Sporting» pelas qualidades que apresenta.

«Estão num bom momento, têm uma equipa recheada de excelentes jogadores e, ao longo do tempo, foram aperfeiçoando comportamentos que agora são mais difíceis de contornar. Têm muita variabilidade do jogo interior e exterior. É uma equipa muito completa», analisou, dizendo, porém, que acredita nas capacidades da sua equipa para trazer «um bom resultado de Alvalade».

«Temos de ser um Aves organizado e focado, com coragem de, quando tivermos a bola, ficarmos com ela o maior tempo possível e procurar oportunidades. Os atletas estão motivados para jogar nestes grandes palcos e os níveis de concentração serão elevados», disse, acrescentando que Ruben Amorim «sabe a qualidade do seu plantel» no Sporting, mas que «também sabe que tem de ter precauções com o Aves».

«Marcámos em todos os jogos esta época. Temos uma ideia positiva de jogo, com os olhos na baliza adversária. Vamos procurar ser organizados em todos os momentos. Podemos fazer uma boa partida em Alvalade», referiu, ainda.

Campelos confirmou que o avançado Zé Luís, recente reforço do AVS, ainda está a aprimorar a forma física e não faz parte das opções para Alvalade. O ataque do AVS está ainda mais desfalcado, tendo em conta que o avançado Nenê também é baixa por lesão e Rodrigo Ribeiro também é ausência, este por estar cedido pelos leões.

O AVS, 9.º classificado com sete pontos, visita o Sporting, líder com 15 pontos, num jogo com arbitragem de Ricardo Baixinho e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.