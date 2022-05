Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Parque de jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) saborosa frente ao Moreirense, que garante aos flavienses o regresso ao principal escalão do futebol português:

«Sempre disse que se estivéssemos todos juntos que a equipa era forte. Só quem lida connosco no dia a dia sabe os contratempos que tivemos. Não é fácil, tivemos vários jogadores com Covid-19, foi uma altura bastante complicada. Após isso ajustámos algumas coisas, começámos a trabalhar com o grupo todo, unido, com qualidade. Uma palavra para várias pessoas que trabalham na sombra, como o Paulo Cabral, o nosso diretor desportivo, foi fundamental. Uma palavra para a nossa administração: quando as coisas não estão a correr tão bem o mais fácil é mudar, mas acreditaram em nós e no nosso trabalho. É mais uma experiência. A creditámos sempre, apesar de estarmos a quinze pontos. Só uma equipa muito forte é que consegue chegar à última jornada a poder disputar a subida direta. Foram meses de desgaste emocional. Fizemos uma segunda volta fantástica, talvez no último jogo claudicámos com o Rio Ave. Mas, acredito que o universo conspira em favor de quem trabalha e é sério e honesto. Sabíamos que devíamos ter um grande controlo emocional. O Moreirense tem um plantel de qualidade, tínhamos de ser uma equipa muito forte e muito focada. Na segunda parte controlámos o jogo e podíamos ter marcado. O Moreirense teve maior domínio, mas acho que tivemos muitas oportunidades. Estou muito contente pelos jogadores e pela estrutura que nos acompanha. Estou muito feliz pelos adeptos do Chaves. Estou contente pela subida, mas triste por isto ter acontecido no Moreirense, que me abriu as portas da Liga e tem algumas pessoas fantásticas, das melhores que conheci».