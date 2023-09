Declarações de Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (1-0) frente ao Vizela no jogo inaugural da 4.ª jornada da Liga:

«Penso que entrámos bem no jogo, a controlar, mas tínhamos que ser muito mais acutilantes e agressivos no último terço. Olhando para os dados estatísticos, tivemos muito mais posse de bola, mas deveríamos ter criado mais oportunidades. Controlámos sempre na primeira parte, com o Vizela a tentar explorar a profundidade. Entrámos mal na segunda parte, meios passivos, o que permitiu ao Vizela a chegar à vantagem. Os jogos têm 90 minutos, ou 100, temos de ser muito mais determinados, não podemos ter a atitude que tivemos apenas a espaços».

[Murilo] «Todos os jogadores que constituem o plantel têm de ser ás de trunfo. Entrou num curto período de tempo, podia jogar cerca de vinte minutos após a recuperação, é um jogador que acrescenta, como é óbvio, com o Murilo no seu bom nível vai poder ajudar a equipa».

[Preocupado com esta fase] «Não posso estar contente, porque o futebol são resultados. Se bem que nos jogos e que os resultados não foram favoráveis merecíamos ter ouro tipo de resultado. Em determinados períodos do jogo devíamos ter uma atitude diferente, mas isto é um campeonato longo e não é como começa, é como acaba».