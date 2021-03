O presidente do Moreira está novamente infetado com covid-19.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do emblema de Moreira de Cónegos.

Vítor Magalhães, de 69 anos, testou positivo no passado domingo, véspera do jogo com o Belenenses, e entrou em isolamento profilático.

O presidente do Moreirense já tinha estado infetado em novembro, quando o clube teve um surto de covid-19.

Este é o segundo caso de reinfeção no Moreirense, já que o jogador Gonçalo Franco também voltou recentemente a testar positivo, mas até já voltou às opções do técnico, Vasco Seabra.