O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, não compareceu à conferência de imprensa após a derrota ante o Gil Vicente, por 2-1, no jogo da 17.ª jornada da I Liga, a última da primeira volta, tendo o presidente dos axadrezados, Vítor Murta, dado a cara pelo clube para criticar a arbitragem, sobretudo o lance do segundo golo dos minhotos.

«Sei que vou ser castigado e tenho o prazer em ser castigado, porque para dizer as verdades, temos de ser castigados e este presidente não se vai calar. Que me castiguem. Mas não posso deixar de dizer a verdade», referiu, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, criticando ainda o cartão amarelo mostrado a Angel Gomes que o tira do próximo jogo.

Em causa está o lance entre Pedro Marques e Cristian Castro, antes de Yves Baraye fazer o 1-2 final no marcador, aos 86 minutos. Hélder Malheiro validou o golo após ver as imagens no vídeo-árbitro.