Vítor Oliveira reconheceu esta terça-feira que os jogadores do Gil Vicente estarão «excessivamente condicionados» na retoma da I Liga em plena pandemia de covid-19, lamentando a falta de «passos maiores» na preparação.

«Os jogadores querem e gostam de jogar, mas é preciso criar condições para que apenas se preocupem em jogar bem, ganhar e defender as cores do seu clube. Com as regras bem definidas, que ainda não estão, é mais fácil para todos. Não diria que é um futebol anormal, mas é diferente daquilo que estamos habituados», frisou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo com o Portimonense, que se realiza na quarta-feira.

«Trabalhámos afincadamente para que os jogadores se apresentem em condições satisfatórias, mas é uma situação completamente nova. Ninguém pode fazer julgamentos precisos sobre como as equipas irão aparecer e como será a qualidade dos jogos e os resultados. É uma incógnita grande e até nós estamos curiosos», contou.

Defendendo que os 18 clubes «arrancam em igualdade de circunstâncias», Vítor Oliveira mostrou-se satisfeito com o «empenhamento» do plantel gilista em «trazer verdade desportiva e levar a prova até ao fim», apesar da preocupação com «dúvidas permanentes dos jogadores, que provocaram desconcentração e afetaram a qualidade exigida».

«Não fizemos uma coisa extremamente importante: aqueles particulares que antecedem o início do campeonato e dão para aquilatar melhor o potencial, valorização e crescimento da equipa. A parte física será preocupante e teremos de ter muita atenção às lesões. Mais grave que isso tudo, não ter público nos estádios é quase matar o futebol», criticou.

Sem «grandes alterações» em perspetiva, o treinador só pensa em «voltar rapidamente aos níveis de confiança, físicos e psicológicos» verificados em meados de março, de forma a culminar «com tranquilidade» o regresso administrativo ao principal escalão, a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do caso Mateus.

«Não vamos dizer que a manutenção está muito difícil, mas temos vários exemplos de equipas que estavam praticamente garantidas e não conseguiram os objetivos. Penso que isso não vai acontecer aqui, mas é muito importante não facilitar. Damos as coisas por consumadas e depois andamos com as calças na mão sem necessidade», alertou.

Vítor Oliveira viajará ao Algarve sem o extremo brasileiro Lourency, suspenso depois de ter cumprido uma série de cinco cartões amarelos no empate caseiro frente ao Santa Clara (1-1), em 08 de março, enquanto o defesa Fernando Fonseca sofreu uma lesão da sindemose, que tem implicado um longo processo de recuperação pós-operatória.