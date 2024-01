Vítor Pereira lamentou, esta terça-feira, a dinâmica «mastiga e deita fora» que prolifera no futebol, meio no qual os projetos são planeados para o curto prazo ou para o imediato.

«Estamos numa sociedade de consumo imediato, de mastiga e deita fora, num clima individualista e pouco associativo. É uma coisa que tem vindo acontecer em todo lado, até em Inglaterra, onde tal não era frequente», disse o técnico, à margem do V Fórum de Treinadores, organizado pela Liga, no Porto, quando foi questionado sobre a saída de José Mourinho da Roma.

Na condição de convidado neste fórum, que juntou quase todos os treinadores das equipas que competem nos dois escalões profissionais portugueses, Vítor Pereira fez o balanço dos trabalhos.

«Os treinadores têm de se juntar mais vezes para discutir os verdadeiros problemas do futebol. Temos de apresentar e debater as soluções», salientou, em prol do «espetáculo». Sem clube desde a saída do Flamengo, em março de 2023, Vítor Pereira alertou também para «as condições de trabalho e o local de jogos, a qualificação dos dirigente e a competência de jogadores treinadores e árbitros».

O futuro dos portugueses nas grandes competições

Sobre as alterações do formato competitivo das provas da UEFA e da FIFA na próxima época, que vão trazer mais jogos e mais desafios para os clubes portugueses.

«Não tenho dúvidas que quando a densidade competitiva é maior a qualidade de jogo cai. Provavelmente, o objetivo será gerar mais dinheiro. Tenho dúvidas que isso faça evoluir a qualidade de jogo», acrescentou.

Questionado sobre o futuro profissional, Vítor Pereira garantiu ser criterioso na escolha do próximo projeto.

«Está a custar-me, tenho necessidade de continuar ligado ao jogo, de falar de futebol e partilhar experiências», rematou.