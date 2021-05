Vítor Raposo, adepto do Sporting, desenhou uma verdadeira obra de arte na praia, em forma de homenagem aos campeões nacionais.



O vídeo, divulgado pelo próprio emblema leonino, mostra alguns os passos do adepto até ao desenho estar concluído. No areal da praia Maria Luísa, no Algarve, Vítor Raposo escreveu «Eu sou campeão 20/21» por cima do símbolo do clube de Alvalade.



Ora veja: