Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) frente ao Arouca no derradeiro jogo da primeira volta:

«Três grandes equipas, sabíamos que íamos defrontar um Arouca muito forte, a nível de dinâmicas coletivas e a nível individual. Sabíamos que tínhamos de ser Vitória, entrar fortes, personalizados e com coragem com bola e sem bola. Tivemos uma vontade muito grande de fazer golo, é evidente que quando lidas com um adversário que o seu ponto forte é a transição e no primeiro lance conseguem sair e fazer golo é complicado, mas a equipa ficou tranquila e teve personalidade. Não nos desviámos do plano de jogo. Fizemos uma primeira parte fantástica, conseguimos com o jogo posicional não permitir as saídas do Arouca, com a pressão, e entrámos bem no ataque, em combinações, tivemos algumas oportunidades e o segundo golo é exemplo da nossa serenidade e qualidade. Ao intervalo disse aos jogadores que tinham de manter o foco, chegámos à vantagem com mérito. Uma equipa como a nossa, que se desequilibra com a ganância de fazer golo, faz com que acabássemos por ter perdas de bola que deram oportunidades ao Arouca. Foi pena não conseguirmos fazer o terceiro ao empurrar o Arouca lá para trás, daria mais justiça ao resultado. Vitória mais do que merecida dos meus jogadores, que mais uma vez fizeram um jogo monstruoso».

[Prestação de Nuno Santos] «Sou um treinador feliz porque tenho um plantel de grandes jogadores, não só o Nuno, mas todos com grandes qualidades, não só de jogo, mas também humanas. Acho que o Nuno está a ser o Nuno, é importante acreditar e ser feliz naquele retângulo, tem vindo a crescer. Estou feliz pela resposta da equipa. Uma palavra para os nossos adeptos, no momento em que levámos o soco, em que sofremos o golo, passaram conforto para a equipa».

[Acreditava que seria possível terminar a primeira volta com 33 pontos?] «Acredito no trabalho e quando tenho uma equipa completamente disponível e apaixonada pelo que estás a criar, com alicerces bem cimentados, sentes que esta equipa é capaz de crescer. Focamos na capacidade que temos, agora é focar novamente no trabalho, esta equipa terá de criar nuances diferentes, crescer de forma mais imprevisível. O nosso objetivo é fazer 36 pontos no próximo jogo».

[Consistência de resultados, oito jogos sem perder] «O segredo é ter um plantel de jogadores fantásticos e uma massa associativa que nos ajuda. Somos Vitória, aquilo que é ser vitoriano é olhar para o dia a dia para sermos campeões todos os dias, olhar para o próximo jogo para ganhar, seja contra quem for».