Luís Pinto, treinador do Vitória de Guimarães, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos frente ao Gil Vicente. O técnico considera que o jogo foi prejudicado pela arbitragem.

Arbitragem

«Vale a pena chorar no futebol português. Foi um jogo sempre parado, sempre com ações para se tentar proteger o que quer que seja e depois prejudicamos todos nós o espetáculo. Não sei se como adepto vinha ver futebol. Peço desculpa, mas não me apetece falar muito sobre isso. O que a nossa equipa fez foi tão competente e de se relevar que não vale a pena desviar do nosso foco. Ainda não sei como não entrou aquela bola do Ndoye, é sobre isso que temos de falar».



Análise ao jogo. O que faltou?

«Houve alguns momentos do jogo em que faltou alguma velocidade com bola, capacidade para sermos mais agressivos e entrar na estrutura do Gil Vicente. Se tivermos algumas oportunidades temos de concretizar. Acima de tudo conseguimos ser mais agressivos à entrada da área, e nos momentos de pressão tivemos uma boa dinâmica, noutros baixamos, parecia que estávamos a recarregar, o que se nota no ritmo. A equipa foi muito competente, muito competitiva, temos de estar felizes por isso».

«Temos de tentar pegar neste jogo percebendo a resiliência que a equipa teve perante as adversidades, que esperávamos perante o Gil Vicente. Reconhecemos qualidade á equipa do Gil, mas tivemos de ser capazes de ser resilientes. A equipa pode utilizar este momento como um momento para crescer, é sobre isso que temos de incidir».

Confusão no final

«No final houve confusão, mas não percebi o que se passou».