A FIGURA: João Mário

O herói improvável. Não marcava desde maio de 2021, esta noite resolveu o jogo no D. Afonso Henriques, dando os três pontos aos azuis e brancos. Numa exibição competente, sem muito a fazer a nível defensivo, incorporou várias vezes o ataque sendo uma unidade a ter em conta pelo corredor direito: a ousadia como apareceu na área no lance que definiu o jogo é exemplo disso. Grande golo a garantir o triunfo.

O MOMENTO: golo de João Mário (45+2’)

As cabines preparavam-se para receber os jogadores no intervalo, quando João Mário mexeu com o jogo. Lance de insistência, após um corte da equipa da casa Otávio fez o passe de cabeça para o lateral, que à boleia da escorregadela de Afonso Freitas ficou com via aberta para o remate. João Mário encheu o pé e fez um grande golo, no último lance da primeira parte, alterando o rumo do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Jota Silva

Foi das suas iniciativas individuais que o Vitória foi mantendo a chama. O extremo não se escusou em olhar em frente, pegou no esférico e por vezes lançou-se contra o mundo. Desenvolveu vários arranques que obrigaram a defesa do FC Porto a aplicar-se.

Otávio

O operário do costume no meio campo do FC Porto, o internacional português foi o elo de ligação entre setores dos dragões. Toca de cabeça para João Mário no lance do golo, acabando por ter a sua dose de preponderância no jogo.

Dani Silva

O jovem médio tem sido obrigado a crescer face aos muitos indisponíveis no setor intermediário dos vimaranenses. Mostrou qualidade no capítulo do passe, na distribuição de jogo, fazendo por ajudar a equipa a progredir no terreno.

Pepe

Voltou à titularidade no FC Porto, o que não acontecia desde 4 de outubro. Fez dupla com Marcano, mostrando que continua a ser uma referência, a todos os níveis, no FC Porto. Prestação sem mácula do capitão dos dragões.