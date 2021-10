A FIGURA: Rochinha

Lançado por Pepa na segunda metade, construiu o triunfo e resgatou a equipa após o balde de água fria. Bate o canto que dá o primeiro golo ao Vitória com um canto bem cobrado. Depois do golo de Winck ao minuto noventa, ainda teve frieza para desfazer a igualdade e bater Paulo Victor pela segunda vez. Golo pleno de oportunidade a dar os três pontos ao V. Guimarães.

O MOMENTO: golo de Rochinha (90+1’’)

Insistência de Edwards pela direita logo após o Vitória ter sofrido golo, apanha o Marítimo ainda desorganizado e tenta servir Bruno Duarte após romper do flanco para o centro. Bruno Duarte não chega ao esférico e a bola sobra para Rochinha fuzilar e segurar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Alfa Semedo

Começou nervoso, cometendo erros em coisas simples. Cresceu com o jogo, ganhou confiança e foi um dos grandes impulsionadores do Vitória na fase de maior pressão, quando a equipa de Pepa teve o seu melhor período. Remate assombroso ao poste.

André Vidigal

A principal referência ofensiva do Marítimo em Guimarães, sendo o elemento que ameaçava, a qualquer momento, poder criar perigo. Ajudou na manobra defensiva e tentou ser um elemento capaz de se diferenciar. Abanou a redes, mas estava fora de jogo.

Tiago Silva

O médio esteve sempre em jogo, mesmo quando as coisas não lhe saíram bem. Intenso, por vezes de forma contrária ao jogo, foi sempre opção e distribuiu o jogo com critério e qualidade técnica. Acabou por desaparecer na segunda metade.

Edwards

O fantasista do costume. Teve vários lances individuais no encontro, rompendo a defesa insular. Por vezes exagerou no brilhantismo que quis dar aos lances, mas teve o condão de acreditar após o balde de água fria.