O Moreirense empatou este sábado com o Vitória de Guimarães B, da Liga 3, num jogo sem golos realizado em plena paragem para os compromissos das seleções, segundo informou o clube da Liga.

Artur Jorge e o brasileiro Galego, ambos lesionados, estiveram ausentes do encontro disputado na academia do emblema de Moreira de Cónegos, tal como Steven Vitória (Canadá) e Sori Mané (Guiné-Bissau), que estão ao serviço das respetivas seleções.

O conjunto orientado por João Henriques, atual 14.º colocado da Liga, com sete pontos, prepara a visita ao Oriental Dragon, da Liga 3, em partida da terceira ronda da Taça de Portugal, prevista para 16 de outubro (15h00), no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro.