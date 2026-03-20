Após a derrota caseira com o Famalicão (2-1), na estreia enquanto treinador principal do Vitória de Guimarães, Gil Lameiras garantiu que os minhotos precisam de apresentar «estabilidade defensiva», para ter conforto emocional no duelo na Luz, com o Benfica (sábado, 18h00), na 27.ª jornada da Liga. O técnico dos vimaranenses salientou ainda que terão pela frente «uma grande equipa», com «muitos valores individuais que, a qualquer momento, podem resolver o jogo».

Estabilidade emocional e defensiva da equipa

«A questão emocional vai melhorar se a questão defensiva melhorar. Com mais critério, a equipa conseguiu chegar ao golo [perante o Famalicão]. Depois sofremos um golo numa questão claramente identificada. Uma equipa como o Vitória, que disputa os lugares cimeiros, não pode ter esta quantidade de golos sofridos [39]. Uma maior estabilidade defensiva vai levar-nos a um maior equilíbrio emocional.»

Falhas de «entendimento do jogo» em certos momentos

«Há ali um ou outro momento em que nem sempre compreendemos como deveriam ser realizados certos comportamentos individuais. Tanto a pressionar alto, como numa situação média e numa situação baixa, a equipa tem vindo a melhorar. Não faz sentido uma equipa com a qualidade que temos apresentar os desequilíbrios defensivos que temos apresentado.»

Desgaste físico e emocional da equipa

«Comigo, as equipas têm de ser sempre competitivas. Voltamos à questão emocional. Este desgaste emocional fez com que a equipa não fosse tão competitiva como queríamos. Se falhamos o timing de pressão, a equipa vai ter de correr para trás, o que vai causar desgaste. Temos de equilibrar a equipa para ser competitiva do primeiro ao último segundo.»